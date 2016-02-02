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داخلية غزة تنفى إلقاء الاحتلال منشورات تطالب بإخلاء المنازل شرق القطاع

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داخلية غزة تنفى إلقاء الاحتلال منشورات تطالب بإخلاء المنازل شرق القطاع داخلية غزة تنفى إلقاء الاحتلال منشورات تطالب بإخلاء المنازل شرق القطاع

>نفت وزارة الداخلية فى قطاع غزة، صحة ما تردد حول إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلى منشورات تطالب سكان المناطق شرق قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وذكرت "الداخلية بغزة" - التى تشرف عليها حركة حماس فى بيان مقتضب مساء اليوم الثلاثاء - "لا صحة لما يتداول بخصوص إلقاء طائرات الاحتلال منشورات تطالب المواطنين بإخلاء منازلهم فى المنطقة الحدودية".

ودعت الوزارة المواطنين الفلسطينيين ووسائل الإعلام بعدم تداول أى معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية.

وتصاعدت فى الفترة الأخيرة وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية على قطاع غزة وسط أحاديث سياسيين ووسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة حماس أصبحت جاهزة للحرب بعد أن أعادت ترميم الأنفاق وبناء قدراتها العسكرية التى تضررت عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة فى صيف 2014.
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