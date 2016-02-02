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إجراءات مكثفة لمكافحة العدوى وتجنب انتشار الأمراض بالفيوم

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إجراءات مكثفة لمكافحة العدوى وتجنب انتشار الأمراض بالفيوم إجراءات مكثفة لمكافحة العدوى وتجنب انتشار الأمراض بالفيوم
تشهد محافظة الفيوم إجراءات مكثفة وإعلان حالة الطوارئ لمكافحة العدوى تجنب انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية بين المواطنين بالمحافظة.

الفيوم ، مكافحة العدوى ، وزارة الصحة (1)

وصرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه أصدر القرار رقم 56 لسنة 2016، بشأن تشكيل لجنة لمناقشة أعمال مكافحة الحشرات ونواقل الأمراض حرصاً على الصحة العامة وتجنب انتشار الأمراض بالمحافظة .

الفيوم ، مكافحة العدوى ، وزارة الصحة (2)

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة يترأسها سكرتير عام المحافظة المساعد، وتضم فى عضويتها وكلاء وزارات الصحة والزراعة والرى ومدير عام الطب البيطرى ومدير عام الإدارة العامة للصرف الصحى ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومدير عام إدارة الأمراض المتوطنة ورئيس قسم ناقلات الأمراض .

الفيوم ، مكافحة العدوى ، وزارة الصحة (3)

من ناحية أخرى، أقامت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم بإشراف اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل الوزارة تدريب لفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والإدارات وبلغ عددهم 45 من الأطباء والتمريض، وقام بالتدريب الدكتور إبراهيم عمر مدير مكافحة العدوى.

الفيوم ، مكافحة العدوى ، وزارة الصحة (4)

واشتمل التدريب على مناقشة موضوعات الانفلونزا المستجدة والطيور ووضع أقسام العزل بالمستشفيات وعرض نسب استهلاك المضادات الحيوية ومناقشة تحديث سياسات مكافحة العدوى سنويا بدلا من 3 سنوات ونماذج تقصى الوضع الوبائى لحالات الغسيل الكلوى المصابة بالفيروسات الكبدية، وضرورة وجود عقود صيانة لأجهزة التعقيم والغسالات وتثبيت مواعيد المرور المسائى وتسليم التقارير فى موعدها وتفعيل كارت المتابعة للحالات الجراحية بالعيادات.

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