محافظ السويس يهنئ الفائزين فى بطولة الأهلى الدولية للكاراتية

قدم اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس التهنئة لمنطقة الكاراتية بمناسبة فوز أبناء السويس فى بطولة الأهلى الدولية على مستوى العالم بـ40 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية ومركزخامس بمشاركة (4600)لاعب من دول إسبانيا والسعودية والإمارات والمغرب والجزائر وفلسطين ومصر، والتى أقيمت بصالة الملك فيصل بالنادى الأهلى فى الفترة من 28 إلى 31 يناير 2015.

وأكد المحافظ فى بيان له على أنه سيتم تكريم أبطال السويس فى الكاراتية فور وصولهم إلى أرض السويس تشجيعا وتقديرا لما حققوه من إنجاز كبير فى البطولة الدولية.

>وقال البيان أن المحافظ أجرى اليوم، جولة بحى السويس تفقد خلالها منطقة الخور وكورنيش السويس القديم، مؤكدا على أهمية تطوير وتشجير المنطقة لتصبح متنفسا لشعب السويس.

وتفقد المحافظ حديقة الشهداء بحى الأربعين، والتى سيقام بها محلات للباعة الجائلين ونصب تذكارى للشهداء تخليدا لهم، والتقى الهياتمى عددا من أبناء منطقة الفرز، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم حول تمليك أراض السكة الحديد بالفرز بحى السويس.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام اللواء شكرى سرحان، وعضوية الشئون المالية والقانونية والتخطيط العمرانى والأملاك والمتابعة الميدانية، وممثلى لسكان منطقة الفرز لدراسة موضوع التمليك وعمل تقرير بذلك لاتخاذ القرار المناسب.