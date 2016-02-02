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إطلاق اسم الشهيدين عبد الوهاب سعيد وعلى سيلمان على مدرستين بالسويس

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إطلاق اسم الشهيدين عبد الوهاب سعيد وعلى سيلمان على مدرستين بالسويس إطلاق اسم الشهيدين عبد الوهاب سعيد وعلى سيلمان على مدرستين بالسويس
قرر المجلس التنفيذى لمحافظة السويس تشكيل لجنة برئاسة اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة لدراسة طلب جمعية الهداية الإسلامية بشأن منحها مهلة أخرى لمدة عامين لإنشاء وحدات سكنية للأيتام بحى فيصل، كما قرر المجلس إطلاق اسم الشهيد عبد الوهاب سعيد محمد الرخاوى على مدرسة الأمل الابتدائية واسم الشهيد على سليمان حجاب على مدرسة السويس الثانوية القديمة.

السويس ، المجلس التنفيذى لمحافظة السويس (1)

وكلف المجلس التنفيذى برئاسة اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس حى السويس بإعداد دراسة شاملة لتطوير كورنيش السويس القديم.

السويس ، المجلس التنفيذى لمحافظة السويس (2)

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء متابعة وحل مشكلات الكهرباء والإنارة والصرف الصحى والمياه بأحياء السويس الخمس، وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة بالمجلس التنفيذى خلال الجولات الميدانية لتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير واستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية فى موعدها المحدد.

السويس ، المجلس التنفيذى لمحافظة السويس (3)

حضر الاجتماع اللواء شكرى سرحان السكرتير العام ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد أبو بكر مدير مكتب المحافظ، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والقيادات التنفيذية وأعضاء المجلس.

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