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رئيس تنمية بحيرة السد بأسوان يشترط إقالته قبل التفتيش عليه.. «وتحرير محضر ضده»

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عصام فايد

عصام فايد

أمر المهندس أيمن المعداوي  رئيس الهيئة العامة لإدارة التعمير والتنمية الزراعية بتشكيل لجنة من الشئون القانونية وجميع قطاعات الهيئة العامة للتعمير ، للتوجه لتفتيش بحيرة السد العالي، بعد شكوى عددًا من العاملين بهيئه تنميه بحيره السد العالي الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه بأسوان عن عدد من المخالفات في شكوي تقدموا بها الي الاداره المركزيه للرقابه علي شئون العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات.

ورفض الدكتور ياسر الحيمري رئيس الإداره المركزيه للتنميه الاجتماعيه والتوطين القائم بأعمال رئيس فرع الهيئه بأسوان، دخول اللجنة للتفتيش ، قائلًا” قرار التفتيش مقرون بإقالتي من الوزير” ، بالرغم من توجيه عددًا من التهم له بإهدار المال العام، وتوجهت اللجنة لإثبات محضر بواقعة منع اللجنة من التفتيش بقسم أول أسوان.

وأفادت مصادر لـ«ONA»، أنه جاري الآن اتصال هاتفي بين المهندس أيمن المعداوي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للوقوف على مستجدات الوضع ومناقشة إصدار قرار بوقوف الدكتور ياسر الحيمري عن العمل ، لتوجيه عدة تهم له من إهدار مال عام وملفات فساد ، مشيرًا إلى أنه في حالة إصدار هذا القرار سيتم استكمال عملية التفتيش.

يذكر أنه قد قدمت العديد من الشكاوي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق الدكتور عادل البلتاجي ضد ياسرحيمري، واستندت الشكوى للعديد من الأسباب منها عدم إحسان التعامل مع الزملاء بالهيئة، وتكرار السفر للقاهرة دون موافقة مسبقة ، وتواجده في غير أوقات العمل بحجة أنه مكلف بالعمل الإضافي ، مطالبين بإلغاء تكليف الدكتور ياسر الحميري

 

جانب من الشكوى المقدمة

جانب من الشكوى المقدمة

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