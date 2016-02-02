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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب على المناطق الساحلية والشمالية والجزر والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة فوق البحر قد تثير الغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا ظهرا في الخليج العربي ويضطرب ليلا في بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية ويحتمل تشكل  الضباب على بعض  تلك المناطق.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 10 - 20/25 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 18 - 34 كم/ساعة وتصل 44 كم/ساعة من بعد الظهر والمساء على البحر.

البحر .. متوسط  يضطرب ظهرا .. بارتفاع قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وثمانية أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 40 دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الرابعة و 25 دقيقة مساء .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    22      13              85       35 .
> دبي                        22      16              80       30 .
> الشارقة                   23       12              90       35.
> عجمان                    22       14             85       35.
> أم القيوين                23        13             85       35 .
> رأس الخيمة             24        11             90       30 .
> الفجيرة                   25       17              75       30.
> العين                     23       11              95       30 .
> ليوا                       22      10               95       40 .
> الرويس                  20      14               90       45 .
> السلع                    19       14               85       50.
> دلما                      19      15               75       50 .
> طنب الصغرى          18      16               75       55 .
> طنب الكبرى            18      16               75       55 .
> أبوموسى               19       17               75       50.

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