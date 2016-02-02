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بالصور.. "مستقبل وطن" بالغربية ينظم الصالون الثقافى الأول للحزب

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بالصور.. "مستقبل وطن" بالغربية ينظم الصالون الثقافى الأول للحزب بالصور.. "مستقبل وطن" بالغربية ينظم الصالون الثقافى الأول للحزب
نظمت أمانة تنمية الموارد البشرية بحزب "مستقبل وطن" أمانة محافظة الغربية برئاسة دعاء حبلص الصالون الثقافى الأول للحزب، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن بندر طنطا، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، وجلال شلبى نقيب المحامين، وحاتم الصواف أمين الشباب بالحزب، وعدد كبير من قيادات الحزب والشخصيات العامة بالمحافظة.

صرحت بذلك أمل رشاد مسئول العمل الجماهيرى بالحزب، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى تضمنت إلقاء ندوة وتبادل للحوار وتقديم فقرات غناء وعزف وشعر.

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (1)

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (2)

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (3)

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (4)

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (5)

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (6)

صالون ثقافى بحزب مستقبل وطن (7)
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