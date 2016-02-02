بالصور.. حظر دخول سيارات النقل لـ"منفذ الجميل الجمركى" وتحويلها للشاحنات

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارا بحظر دخول وخروج الشاحنات وسيارات النقل لمنفذ الجميل الجمركى، وتحويل مسارها إلى منفذ الشاحنات لتخفيف حدة التكدس، التى تسببها هذه السيارات من منفذ الجميل، نظرا لضيق المساحة الجغرافية المقام عليها المنفذ.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ بورسعيد على منفذ الجميل لمتابعة سير العمل بداخله وتفقد الأوضاع بالمنافذ الجمركية.

كما قرر المحافظ فتح جميع الحارات المغلقة وغير المستغلة داخل المنفذ أمام حركة السيارات المختلفة بدلا من حركة الالتفاف، التى تفرض على جميع السيارات القادمة للمدينة عن طريق دمياط للدخول عبر منطقة مساكن قبضايا لتدخل بصورة مباشرة إلى المحافظة.

ومن جانبه، أصدر المحافظ تعليمات بإزالة كل الإشغالات الموجودة بالمنفذ لتحقيق السيولة وتسهيل العمل، بالإضافة لتكليف لجنة من ممثلى المرور والحى والجمارك والطرق لإعادة تخطيط المنفذ مرة أخرى بعد أعمال التوسعات التى ستتم فى الحارات المخصصة للسيارات لتحقيق أكبر قدر من الانسيابية.

ومن جهة أخرى، طالب المحافظ بسرعة حل مشكلة الصرف الصحى داخل المنفذ الجمركى، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمنافذ، التى تعد مدخل بورسعيد غربا وجنوبا أمام الزائرين.



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