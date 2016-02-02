محافظ جنوب سيناء يشيد بجهود وخبرات وكيل وزارة التربية والتعليم

أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن بالغ سعادته بنتيجة الصف السادس والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2015 / 2016، حيث بلغت نسبة النجاح فى الصف السادس 96%، بينما بلغت فى الشهادة الإعدادية 83.10%.

جاء ذلك خلال اعتماد المحافظ نتيجة الصف السادس والشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بالعاصمة طور سيناء.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم قائلا "نحن نثمن ما يقدمه سويلم من جهود متميزة فى جميع مجالات العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة المدرسية وتميزها، إضافة إلى قدرته وخبرته الواعية فى قيادة العملية التعليمية بالمحافظة"، مؤكدا أن بجنوب سيناء محظوظة فى التعليم ونسبة نجاح نصف العام ليست بجديدة على المحافظة.

وأرجع المحافظ جودة الخدمة التعليمية بالمحافظة إلى قلة كثافة الفصول والمتابعة المستمرة لتقييم الأداء وسير العملية التعليمية سواء من قبل مديرية التربية والتعليم أو المحافظة بجانب العلاقة الطيبة التى تجمع بين أبنائنا والمعلمين.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن ثناء المحافظ على العملية التعليمية وسام على صدر المديرية، موجها الشكر والتقدير لجميع القيادات سواء فى المديرية أو الإدارات التعليمية أو مديرى ونظار المدارس، وشكر خاص لرئيسى لجنة النظام والمراقبة الصف السادس بقيادة مصطفى عمارة وأحمد عبد العظيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية وفريق العمل.