رئيس مركز إيتاى البارود ينفى نفوق أسماك بترعة أبو دياب فى البحيرة

نفى إبراهيم صالح رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود بالبحيرة، ما تردد من أنباء عن نفوق كميات من الأسماك فى ترعة أبو دياب المارة بقرى المركز على نهر النيل.

وأضاف صالح، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه تم إخطار الوحدة المحلية بوجود كميات من الأسماك الطافية على سطح مياه الترعة دون نفوقها، وذلك على الأرجح بسبب زيادة منسوب المياه فى الترعة بشكل مفاجئ.

وأوضح رئيس مركز إيتاى البارود، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن

>مشيرا إلى تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والصحة والتموين للوقوف على ملابسات هذه الواقعة مع أخذ

>عينات من المياه لمعرفة مدى تلوثها.

كانت قرية العوامر التابعة مركز إيتاى البارود بالبحيرة، قد شهدت طفو كميات من الأسماك بترعة أبودياب بشكل مفاجئ مما أثار الذعر بين الأهالى اعتقادا بنفوقها، وامتنع الكثير من المواطنين عن شراء الأسماك خوفا من عدم صلاحيتها كما تم إبلاغ الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية بالواقعة.