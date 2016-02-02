محافظ اسوان يبحث مشروعات شبكة أغاخان الدولية بالمحافظة

أشاد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بالدور الرائد لمؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان الدولية للتنمية من خلال تبنى برامج تنموية مختلفة لخدمة المجتمع الأسوانى علي مدار العقود الماضية، بداية من الراحل أغاخان وزوجته البيجوم، وإستكمالاً بإهتمام الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس شبكة الأغاخان بالتوسع فى هذه البرامج.

جاء ذلك خلال لقاءه بمالك كوتاديا، المدير التنفيذي للمؤسسة بحضور رئيس مدينة أسوان ومدير عام الآثار، ورحب المحافظ بالزيارة المرتقبة للأمير كريم أغاخان لأسوان خلال الشهر الجارى والتى ستجرى علي هامش مشاركته بمنتدى الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، أن هذه الزيارة فرصة سانحة لتقديم الشكر والعرفان للجهود التى تقوم بها شبكة أغاخان بإعتبارها شريك فعال فى دعم خطط المحافظة التنموية، لرفع المستوي المعيشى والخدمى لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية، مطالباً بالتعاون البناء مع المؤسسة لتوجيه جهودها ومواردها لصالح تنمية المجتمع المحلى بشكل جاد في القطاعات والمجالات الأكثر إحتياجاً ، بجانب البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً من خلال تبنى برامج جديدة لتوفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة بما يحقق أفضل إستفادة ممكنة للشباب الأسوانى.

وأشار مجدى حجازى إلي أنه سيتم تقديم كافة الإمكانيات لتنفيذ مشروع إنشاء البازارات ومركز الخدمات السياحية بمنطقة مقبرة الأغاخان، والذي سيعتبر إضافة هامة للخريطة السياحية للمحافظة، حيث سيتم معاينة المشروع ميدانياً للوقوف علي آلية التنفيذ وتذليل أي عقبات لإنجاحه وتحقيق الهدف منه لتوفير فرص عمل وخدمة الحركة السياحية الوافدة.

وعرض مالك كوتاديا أنشطة مؤسسة أم حبيبة الجارية علي أرض المحافظة منذ عام 2005 وحتى الآن والتي ترتكز على 5 برامج تنموية منها برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال دعم 14 حضانة تابعة للتربية والتعليم والجمعيات الأهلية بقرى سلوى وإقليت بكوم امبو، وأيضاً تدريب معلمات حضانة ورياض أطفال، بجانب تنفيذ البرنامج الزراعى بتكلفة ه مليون جنيه فى صورة دعم شامل بمعدات الميكنة الزراعية لحوالى 3 آلاف مزارع بـ 19 قرية ونجع منها 15 قرية بمركز كوم امبو و4 نجوع بغرب أسوان بهدف خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن البرنامج استهدف تمكين المرأة من خلال زراعة 1200 حديقة منزلية، تدر كل منها دخل شهري 300 جنيه، حيث نجح البرنامج في زراعة 350 فدان بالخضروات، لافتاً إلى تنفيذ برنامج التعليم المستمر يتم من خلال إنشاء المركز الذى أفتتح فى عام 2010 لتنظيم دورات تدريبية فى اللغة الأنجليزية والكمبيوتر لشباب الخريجين وأيضاً التدريب التحويلى للعاملين بالقطاع السياحى، بالإضافة إلي برنامج الدعم الفني للقطاع الصحي المعنى بتدريب هيئة التمريض لرفع قدراتهم ، علاوة إنشاء وحدة غسيل كلوي بطاقة 5 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى دراو المركزي.

وأضاف مالك كوتاديا، أن برنامج تنمية المجتمع يتمثل في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للجمعيات الأهلية بمركز كوم امبو بمشاركة حكومية، وتم حتى الآن عقد ما يزيد عن 21 ورشة تدريبية لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات، وكذا لرؤساء الوحدات المحلية ببعض قرى كوم امبو، مؤكداً أن مشروع البازارات بالبر الغربى والذي تقوم بتنفيذه المؤسسة بالتعاون مع المحافظة يقع علي مساحة 15 ألف متر وتصل تكلفته التقديرية إلي 20 مليون جنيه يشمل إنشاء أكبر مشروع تنموي وسياحي بجوار مقبرة الأغاخان، حيث يضم مرسي للمراكب الشراعية والموتور، بجانب حديقة ملحق بها مطعم وكافتيريا نموذجية ومحلات وبازارات سياحية، بالإضافة إلى تخصيص منطقة كمحطة لرحلات السفاري بالجمال والتي يشمل خط سيرها قرية غرب أسوان ودير الأنبا سمعان وحتى قرية غرب سهيل.