بدء حل مشكلة التكدس بميناء سفاجا

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم تدعيم ميناء سفاجا بسفينة شاحنات ليصل عدد سفن الشاحنات العاملة على الخط لاربع سفن، وهى نما اكسبريس وبوسيدون اكسبريس والحرية 1 والحرية 2، كما تم زيادة عدد الرحلات والتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ومع الجمارك لزيادة عدد الواردى وعدد العاملين لسرعة نهو الاجراءات الجمركية والتفتيش والافراج عن الشاحنات لمنع تكدسها بالميناء.

وأضاف بيان للهيئة اليوم، إنه فى إطار ما يشهده ميناء سفاجا من إجراءات عاجلة لحل مشكلة التكدس بالميناء نتيجة لزيادة عدد الشاحنات الوارد والصادر وزيادة التبادل التجارى بين الجانب المصرى والسعودى على الخط الملاحى سفاجا / ضبا، شهد ميناء سفاجا منذ الأمس تداول 611 شاحنة وذلك من خلال استقبال 339 شاحنة ومغادرة 272 شاحنة بدون حدوث تكدس بالميناء.

وكان اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، عقد اجتماعا مع التوكيلات والشركات الملاحية العاملة بميناء سفاجا لاتخاذ اجراءات عاجلة لحل مشكلة التكدس، وتم الاتفاق على زيادة عدد السفن وعدد الرحلات لاستيعاب زيادة الشاحنات والبضائع.

وأضاف مصطفى، انه تم بدء التشغيل التجريبى لساحة الشاحنات وهى عبارة عن ساحة للصادر وساحة للوارد وساحة للبرادات مزودة بمبنى لوجيستى ومبنى إدارى لنهو الاجراءات وخدمة السائقين، وساحة سيارة التربتيك بالميناء سفر ووصول ونقل ثقيل صادر ووارد وتزويدها بكافة الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والمظلات ودورات المياه والكافتيريات والبنوك ومكاتب التأمين والتصوير.