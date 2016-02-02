أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يلتقى مدير مؤسسة أغاخان لبحث التوسع فى المشروعات التنموية

Google+ Print
محافظ أسوان يلتقى مدير مؤسسة أغاخان لبحث التوسع فى المشروعات التنموية محافظ أسوان يلتقى مدير مؤسسة أغاخان لبحث التوسع فى المشروعات التنموية
أشاد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بالدور الرائد لمؤسسة أغاخان الدولية للتنمية من خلال تبنى برامج تنموية مختلفة لخدمة المجتمع الأسوانى على مدار العقود.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، المدير التنفيذى للمؤسسة، مالك كوتاديا، بحضور رئيس مدينة أسوان ومدير عام الآثار، ورحب المحافظ بالزيارة المرتقبة للأمير كريم أغاخان لأسوان خلال الشهر الجارى والتى ستجرى على هامش مشاركته بمنتدى الاستثمار فى إفريقيا بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب اللواء حجازى، بالتعاون فى البناء مع المؤسسة لتوجيه جهودها ومواردها لصالح تنمية المجتمع المحلى بشكل جاد فى القطاعات والمجالات الأكثر احتياجا، بجانب البرامج التنموية الجارى تنفيذها حالياً من خلال تبنى برامج جديدة لتوفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للشباب الأسوانى، ضمن برنامج المشروعات التوسعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365