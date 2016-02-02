محافظ أسوان يلتقى مدير مؤسسة أغاخان لبحث التوسع فى المشروعات التنموية

أشاد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بالدور الرائد لمؤسسة أغاخان الدولية للتنمية من خلال تبنى برامج تنموية مختلفة لخدمة المجتمع الأسوانى على مدار العقود.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، المدير التنفيذى للمؤسسة، مالك كوتاديا، بحضور رئيس مدينة أسوان ومدير عام الآثار، ورحب المحافظ بالزيارة المرتقبة للأمير كريم أغاخان لأسوان خلال الشهر الجارى والتى ستجرى على هامش مشاركته بمنتدى الاستثمار فى إفريقيا بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب اللواء حجازى، بالتعاون فى البناء مع المؤسسة لتوجيه جهودها ومواردها لصالح تنمية المجتمع المحلى بشكل جاد فى القطاعات والمجالات الأكثر احتياجا، بجانب البرامج التنموية الجارى تنفيذها حالياً من خلال تبنى برامج جديدة لتوفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للشباب الأسوانى، ضمن برنامج المشروعات التوسعية.