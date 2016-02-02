حرمان «النائب الغشاش» من درجات مادتين في الامتحان

اعتمد الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس تأديب كلية الحقوق بمعاقبه النائب البرلمانى محسن أحمد عبد الحميد حسن لشهير ب محسن ابوسمنة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طاميه بالفيوم والدارس بالمستوى الثالث بكلية الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح بحرمان الطالب من مادتين من المواد المقررة علية بالمستوى الثالث منهما مادة نقود وبنوك التى تحرر له فيها محضر غش أثناء تأدية الامتحان بتاريخ 16 يناير الماضى.

كانت الشئون القانونية بجامعه الفيوم قد أحالت النائب لمجلس تأديب كلية الحقوق بعد ضبطه متلبساٌ بالغش أثناء آدائه امتحان مادة نقود وبنوك، وانتهت تحقيقات الشئون القانونية بالجامعة لثبوت المخالفة بعد ضبط الطالب متلبساً بالغش وعدم مثوله للتحقيقات.

> وانتهى التحقيق بإحالة الطالب لمجلس تأديب الكلية إعمالا لنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي نصت على “يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية” واستناداً لنص المادة 125 من نفس اللائحة على “أن كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يحال إلى مجلس التأديب” الأمر الذي يتعين معه إحالة الطالب إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، حيث أن المخالفة ثابته في حق الطالب المحال على النحو المبين بالأوراق بعد ضبطه متلبسا بالغش ورفضه الحضور أمام المحقق رغم إبلاغه وإخطاره بعلم الوصول مما يتعين معه مساءلته تأديبيا عما هو منسوب إليه، إلا أن النائب لم يمثل أمام المجلس التأديبي الذي انعقد وانفض دون حضوره موقعا عليه عقوبة الحرمان من مادتين.

كان محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية بالفيوم قد تخلف عن حضور مجلس التأديب الذى تم عقده بمركز التعليم المفتوح بالجامعة الأربعاء الماضى، بعدما أخطرته الجامعة بعلم الوصول بحضور مجلس التأديب بعد ضبطه بالغش أثناء امتحان مادة النقود والبنوك، كما تغيب عن أداء الامتحان في المواد التالية لامتحان مادة “نقود وبنوك” التي تحرر له محضر غش أثناء تأديته الامتحان فيه، حيث كان يتضمن جدول امتحان الطالب أداءه لمادتي “مصادر الالتزام” ومادة قضاء إداري.

وكانت جامعة الفيوم قد أصدرت بيانا حول واقعة قيام عضو بمجلس النواب بالغش فى مادة بنوك ونقود بالمستوى الثالث ودعمته بالمستندات والوثائق وكارنية الطالب الذى تم سحبه منه عقب تحرير محضر الغش له.