رئيس المطار الجديد : تركيب ١٤٠ كاميرا للتأمين بتكلفة 28 مليون جنيه خلال ٦ شهور

أعلن المهندس محمد سعيد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم البدء فى تركيب كاميرات مراقبة على أسوار المطار وداخل الصالات وساحات انتظار السيارات كمرحلة أولى تنهي خلال 6 أشهر ، وتشمل كاميرات حرارية ورادارية تشتمل علي حوالي ١٥٠ كاميرا بتكلفة ٢٨ مليون جنيه .. جاء ذلك في تصريحات لمحرري الطيران ، وأضح سعيد أن جهات سيادية تشرف على تركيب الكاميرات وفق خطة موضوعة بمشاركة كافة الأجهزة المعنية.

وأضاف سعيد أنه من المنتظر أن تقوم السلطات الروسية بإرسال تقرير عن نتائج التفتيشات الأمنية التى تمت بالمطار خلال الـ15 يوما القادمة، وقال أن مطار القاهرة خضع لتفتيشات من دول عديدة أبرزها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه تم تنفيذ العديد من الملاحظات التى أبداها الجانب للروسي خلال تفتيشه على المطار، خاصة زيادة مراحل التفتيش الي ٥ مراحل يضاف ألب ذلك وضع «لوجو» بلاستيك علي الحقائب بعد مرورها علي مرحلتين كشف حقائب حتي عندما يتم وضعها علي الجهاز للمرة الثالثة يكون علي «اللوجو» مما يؤكد عدم فتح الحقائب داخل صالات السفر ، وقال ان الحقائب التي يتم نقلها من الصالات الي الطائرات تكون مصحوبة بفرد امن من شركة الميناء كزيادة تامين ، وأوضح أن مطار القاهرة يطبق أعلى معايير الأمان فيما يتعلق بسفر الركاب والأمتعة ، وأشادت بذلك كافة المنظمات الدولية التى قامت بالتفتيش على المطار .

وعن منظومة النقل بالمطار أكد المهندس محمد سعيد ان قرر منح خصومات لشركات الليموزين حوالي ٥٠٪‏ مثل التي منحت عام ٢٠١٤ ، وقال ان لها مواقع داخل صالات الوصول معروفة تختلف عن «التاكسي» الذي سوف يبدا يكافح دخول السائقين الي الصالات ، مؤكدا ان المطار به حوالي ٨٠٠ سيارة «تاكسي» وسوف يحدد لها أماكن محدده خارج الصالات ، واشار الي ان سيارات «الليموزين» تدفع مبالغ مقارنة بالتاكسي .

وأشار المهندس محمد سعيد الي بدء تطبيق مشروع العلاج الأسرى للعاملين بالمطار بداية من شهر أبريل القادم، وقال إنه تم التعاقد مع مستشفيات كبيرة ولها سمعة طيبة في جميع مناطق القاهرة للتيسير على العاملين، ونظرًا لأن مستشفي مصر للطيران لا تستوعب الأعداد الكبيرة للعاملين، ونوه سعيد إلى أنه ستتم متابعة الخدمات التى تقدم للعاملين وأسرهم داعيا جميع العاملين للمشاركة في تدعيم المشروع من خلال الاقتراحات وعدم التردد في تقديم أى شكوى أو ملحوظة للمستشفيات التى تقدم الخدمة.