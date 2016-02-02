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الخميس «نايل كروز» من المتحف المصري بقناة «النايل تي في»‎

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الخميس «نايل كروز» من المتحف المصري بقناة «النايل تي في»‎ الخميس «نايل كروز» من المتحف المصري بقناة «النايل تي في»‎

في حلقة خاصة من برنامج «نايل كروز»، الخميس المقبل، على شاشة النايل تي في، تتجول كامير البرنامج بالمتحف المصري، وزيارات الوفود الرسمية للمعرض، وتخلل تقرير عن مستجدات المتحف ولقاء مع مؤمن عثمان، مدير الترميم وصباح عبد الرازق، وكيل المتحف.

كما تتناول الفقرة فنية مع فريق «جميزة» الفنان ناصر النوبي والمطربة ريم سويلم والطفل آدم، فضلًا عن فقرة كروز أون لاين.

يذاع برنامج نايل كروز الخميس المقبل، 4 فبراير، في الواحدة والنصف ظهر الخميس، من تقديم أحمد نادر ورشا ماضي، ويعاد الجمعة في العاشرة مساءًا، إخراج أحمد عبد العليم قاسم ومحمود الخطيب.

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