بالصور.. تفاصيل إطلاق سراح طفل بعد خطفه وطلب فدية 500 ألف جنيه بالقليوبية

ننشر تفاصيل إعادة طفل بعد قيام 3 عاطلين بخطفه وطلب فدية من والده 500 ألف جنيه لإطلاق سراحه فى مدينة الخصوص بالقليوبية.

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين قاموا بخطف طفل يدعى "وليد عاطف" 12 سنة مقيم الخصوص، ومطالبة والده بدفع مبلغ 500 ألف جنيه فدية لإطلاق سراح نجله.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من الرائد محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص يفيد تلقيه بلاغا من "عاطف السيد"، بقيام مجهولين بخطف ابنه "وليد" 12 سنة، وقيامهم بالاتصال به تليفونيا وطلب مبلغ 500 ألف جنيه كفدية.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة وتحرير المختطف وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "فايز.ش.ص" عاطل، و"إيهاب.ع.أ" عاطل، و"عماد.ح.م" وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد سعيد عرفان ومعاونه النقيب محمد الجمل معاون مباحث قسم الخصوص من ضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

أمر أحمد قاسم وكيل أول نيابة الخصوص بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بخطف طفل ومطالبة والده بدفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية.



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