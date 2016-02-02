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حبس سائق وعاطل 4 أيام لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلاف على مخدرات بالبدرشين

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حبس سائق وعاطل 4 أيام لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلاف على مخدرات بالبدرشين حبس سائق وعاطل 4 أيام لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلاف على مخدرات بالبدرشين
أمر المستشار رامى منصور رئيس نيابة البدرشين، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل وسائق متهمين بقتل صديقهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد خلافات بينهما بسبب المواد المخدرة، وأنكر المتهمين أمام النيابة ارتكابهما للجريمة.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغاً بالعثور على جثة ملقاة فى ترعة، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر وبها جرح غائر بالبطن.

وكشفت التحريات أن عاطل وسائق ارتكبا الجريمة انتقاماً من المجنى عليه، والذى تبين أنه سائق توك توك، بسبب وجود خلافات مالية بينهم، حيث استدرجاه إلى أحد المناطق النائية، وقام المتهم الأول بطعنه بسكين، بينما قام الثانى بخنقه بـ"شال"، واستوليا على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كان بحوزته، وتخلصا من الجثة بإلقائها فى إحدى الترع.

وبتكثيف جهود البحث، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بإلقاء القبض على المتهمين، واعترفا أمام اللواء علاء عزمى نائب مدير مباحث الجيزة، بارتكابهما الجريمة، وأرشدا عن السلاح المستخدم بالحادث، فأمرات النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمه التحقيقات.

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مصر 365