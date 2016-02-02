أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل أمينى الشرطة المتهمين بهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بالساحل

Google+ Print
إخلاء سبيل أمينى الشرطة المتهمين بهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بالساحل إخلاء سبيل أمينى الشرطة المتهمين بهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بالساحل
قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أمينى الشرطة المتهمين باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل، بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهما، وتأجيل محاكمتهما لـ3 أبريل، للاطلاع.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها فى سيارة النجدة التى كانا يستقلانها بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها، وحاولا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومتهما واستغاثت على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق.

وتبين من التحقيقات، أن الفتاة تمكنت من مغافلة أمينى الشرطة وأرسلت رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين استوقفاهما اختطفاها ويريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة، إضافة إلى الدليل الفنى المتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى "دى إن إيه"، التى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن سائل منوى لأحد المتهمين، وهو الشخص نفسه الذى قالت الفتاة بالتحقيقات - قبل صدور التقرير إنه اعتدى عليها بشكل رئيسى على غير رضاها.

كما تضمنت أدلة الثبوت، فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية "إس إم إس" التى أرسلتها الفتاة لصديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث تأكدت النيابة أن تلك الرسالة أرسلت فى توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة، والأقوال التى أدلت بها المجنى عليها وصديقها فى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365