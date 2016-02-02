حبس سودانين متهمين بسرقة المواطنين عقب خروجهم من البنوك

أمر زياد أشرف وكيل نيابة البساتين، اليوم الثلاثاء، بحبس سودانيين متهمين بسرقة المواطنين عقب خروجهما من البنوك، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سودانيين كون فيما بينهما تشكيلا عصابيا بهدف سرقة المواطنين بالبساتين بعد خروجهم من البنوك لسرقتهم.

كانت أجهزة الأمنية تلقت بلاغا من صاحب شركة بمنطقة شق الثعبان يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 258 ألف جنيه من سيارته بأسلوب كسر الزجاج، بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.م" 40 سنة سودانى الجنسية، تاجر، و"ع. ع" مندوب مبيعات سودانى الجنسية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ق ن 2167 ماركة هيونداى النترا فضى اللون "مستأجرة من معرض سيارات بالمهندسين جيزة"، وبحوزتهما مبلغ مالى 29 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بتحويل باقى المبلغ المستولى عليه لأسرهم بدولة السودان، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكشفت التحريات الأولية بأن المتهمين قاما أكثر من مرة بمثل تلك الواقعة.

وبمواجهة النيابة العامة لهما بالكاميرا التى سجلت ارتكابهما للواقعة، اعترفا بالواقعة، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم.