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الرئيس يحذر من استغلال زيادة الجمارك لرفع الأسعار على محدودى الدخل

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الرئيس يحذر من استغلال زيادة الجمارك لرفع الأسعار على محدودى الدخل الرئيس يحذر من استغلال زيادة الجمارك لرفع الأسعار على محدودى الدخل

2 فبراير 2016 | 4:54 مساءً

اِلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث قأطلع رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسى على سير العمل والتقدم الذى تم إحرازه على صعيد توفير اِحتياجات المواطنين من الطاقة والمواد الغذائية، وتزويد الأسواق بها. وفى هذا الصدد، وجَّه الرئيس بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة. وشدد الرئيس على أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية كسبب لزيادة الأسعار على المواطنين محدودى الدخل الذين لا يقبلون بالأساس على شراء تلك السلع.

 

عاجل 2016-02-02

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