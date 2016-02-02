فى أول زيارة رسمية منذ 4 سنوات .. 25 شركة استرالية تسعى للاستثمار بمصر

أكد جيرارد سيبر، الوزير والمفوض التجاري الأعلى بالمفوضية التجارية الأسترالية، إن البعثة الاستثمارية التي تزور مصر حاليًا تعد الأولى رسميًا منذ 4 سنوات.

وأضاف إننا نظمنا هذه البعثة خلال الوقت الحاي بعد أن لمسنا إن مصر مقبلة على دورة اقتصادية جديدة، تتمتع خلالها بحالة من الاستقرار لم تشهدها البلاد منذ 4 سنوات.

وقال إن الوفد يضم نحو 25 شركة فى مختلف مجالات الاستثمار خاصة قطاعات الزراعة والتعليم والتعدين.

وأكد إن الشركات أعضاء الوفد ألتقت نحو 125 شركة مصرية بهدف اكتشاف فرص الاستثمار في هذه القطاعات التي تمثل قيمة مضافة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استراليا تضع مصر على خريطتها الاستثمارية، في الوقت الذي تمتلك فية مصر مقومات كبيرة وفرص استثمارية هائلة، من خلال مشروعات متنوعة سواء بمشروعات المليون ونصف المليون فدان أو في المنطة الاستثمارية بمحور قناة السويس.

وقال مارك مورلي، المفوض التجاري الأول، إن اللقاءات التي قام بها الوفد مع الشركات المصرية عزز من اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي سيتم دراستها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد أن قطاع السياحة بمصر من القطاعات الهامة في ظل اهتمام جانب كبير من الشعب الاسترالي بالمقصد السياحي المصري، وقال إن الوفد الرسمي عقد لقاء موسع مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصري الاسترالي، إن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية التي من الممكن اكتشافها بين البلدين، خاصة وأن صادرات استراليا تصل لنحو 250 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار صادرات مصرية.

وأوضح إن نحو 450 شركة استرالية تستثمر في أفريقيا، مما يدعونا إلى ضورة التواصل مع الجانب الاسترالي لجذب هذه الشركات للاستثمار بمصر، والتي تعد بوابة هامة للتصدير لمختلف الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقية.

وطالب بضرورة أن تكون هناك خطوط طيران مع السوق الاسترالية فى ظل وجود 166 رحلة طيران أسبوعية بين استرالية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد ضرورة مراجعة كافة التشرعات الاستثمارية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة فى قطاعات التعدين والتى تمتلك استراليا خبرة كبيرة بها.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين إن الزيارة تعد رسالة قوية على أن مصر نجحت فى تصدر خريطة الاستثمارات العالمية وجذب انظار الدول الاجنبية ,مشيراً إلى أن زيادة الوفد الاسترالى تعد زيارة استكشافية لفرص الاستثمار فى مصر.

وأكد على ضرورة أن تستعد الحكومة بحزمة من الإجراءات التى من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار، لزيادة تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.