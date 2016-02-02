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ماجات: رفضت الأهلي بسبب الأوضاع السياسية في مصر

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ماجات: رفضت الأهلي بسبب الأوضاع السياسية في مصر ماجات: رفضت الأهلي بسبب الأوضاع السياسية في مصر

تحدث الألماني فيلكس ماجات المدير الفني المرشح لقيادة الأهلي لأول مرة عن العرض الأحمر، كاشفا عن رفضه العمل في حاليا.

ودخل زمرة المرشحين لتدريب الأهلي مديران فنيان ألمانيان شهيران، هما فيليكس ماجات وبيرند شوستر.

وقال ماجات في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية : "الأوضاع السياسية في مصر غير مستقرة".

وتابع "درب العديد من المدربين الألمان النادي الأهلي مثل راينر هولمان وراينز تسوبيل وديتريش فايتسا وديكسي وعمل كارل هاينز فيلدكامب في مصر، ولكن ذلك كان في أوقات أخرى".

ومن المتوقع، أن ينهي الأهلي اتفاقه مع مدربه الجديد خلال الأسبوع الجاري، والذي أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com على أنه سيكون اسما عالميا يليق بنادي القرن. ( اقرأ التفاصيل )

وعلم FilGoal.com أن جلسة اليوم الثلاثاء قد تشهد حسم اسم المدير الفني الجديد، والإعلان عنه رسميا.

ولايزال الأهلي يسعى لفتح باب جديد من المفاوضات مع الألماني الآخر بيرند شوستر، والذي اعتذر أيضا عن عدم قيادة الفريق لظروف أسرية. ( اقرأ تفاصيل اعتذار شوستر )

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مدرب الأهلي - في الجول يكشف كواليس المفاوضات مع ماجات وشوستر

خبر في الجول - شوستر يعتذر عن عدم تدريب الأهلي.. والحسم يقترب لماجات

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