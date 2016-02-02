ريكو يؤكد: أنا في الزمالك الموسم المقبل

أكد صلاح ريكو متوسط ميدان اتحاد الشرطة أنه سينضم إلى نادي الزمالك بدءا من الموسم المقبل.

وصرح ريكو لقناة "أون تي في" أنه قد عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل الإتفاق على كافة تفاصيل الصفقة وقد تم الإتفاق بالفعل.

وقال متوسط ميدان الشرطة:" إدارة الزمالك تمسكت بضمي في يناير، إلا أن مسئولي الشرطة صمموا على إستمراري معهم حتى نهاية الموسم الحالي".

وتابع "هذا الموسم هو الأخير لي بقميص الشرطة وسأنضم للزمالك بدء من الموسم الجديد".

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ26 عاما أن عقده مع الشرطة ممتد حتى صيف 2017.

وكان ريكو قريبا جدا من الانضمام للزمالك في يناير إلا أن مرتضى أعلن فشل الصفقة قبل أسبوعين. (طالع التفاصيل)

وأتى ذلك بعد بيان رسمي من الإسماعيلي احتجاجا على موافقة الشرطة على بيع اللاعب للزمالك. (طالع التفاصيل)

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