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3 طرق لنزع بقع الشاي عن الملابس

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الثلاثاء 02-02-2016 19:28

الشاي مشروب تقليدي ومفضّل في مناطق عربية عدة، وغالباً ما نواجه موقفاً متمثلاً في انسكابه على ملابسنا. في هذا الإطار، يجب المسارعة إلى نزع البقع فوراً من جراء الحادث، عبر اتباع إحدى الطرق الآتية:

1. إضافة ملعقة صغيرة من الخلّ الأبيض إلى كوب من الماء، من ثم سكب المزيج المذكور على البقعة، مع الدعك برفق.
2. نقع قطعة الملابس المتسخة، في وعاء محتو على الماء المضاف إليه القليل من ماء "الأوكسيجين"، لمدة 24 ساعة،
من ثم غسلها في الغسالة.
3. رش القليل من الملح مكان البقعة، وتركها لمدة 10 دقائق، قبل غسلها بالطريقة العادية.

• نصائح عامّة عند الغسيل:
- ينصح بالبعد عن استخدام المبيضات.
- يستحسن تجنب فرك البقع بالمناديل الورقية، منعاً من تفتيت القماش.
- تُجفّف الملابس تحت أشعة الشمس، ما يساعد على التخلّص من البقع، ويمنع تغيير لون القماش.

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سيدتي