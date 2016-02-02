أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجيب: لن نتحدث عن الزمالك الآن لثلاثة أسباب

Google+ Print
نجيب: لن نتحدث عن الزمالك الآن لثلاثة أسباب نجيب: لن نتحدث عن الزمالك الآن لثلاثة أسباب

أكد محمد نجيب مدافع الأهلي على أن تركيز فريقه منصب بشكل كامل على مواجهة إنبي غدا الأربعاء، دون أي تفكير في لقاء قمة الدوري أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي مع إنبي غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري، وهي الأخيرة قبل مواجهة الزمالك بعد أسبوع.

وقال نجيب للمركز الإعلامي للأهلي: "نعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لمباراة إنبي، والحديث عن مباراة الزمالك مؤجل لحين الانتهاء منها".

وأشار مدافع الأهلي إلى وجود 3 أسباب تزيد من صعوبة مباراة إنبي قبل مواجهة القمة.

وتابع "هناك أسباب تدفعنا للإيمان بصعوبة مواجهة إنبي، فمباريات الفريقين دائما ما تتسم بالندية والإثارة ويصعب أن يتوقع أحد نتيجتها"

وأضاف "خوض اللقاء أيضا علي ملعب بتروسبورت يزيد من صعوبة المباراة كثيرا، خاصة وأن أفضل مباريات الأهلي في الموسم الجاري كانت خارج هذا الملعب نظرا لضيق مساحته وهو ما يخدم المنافسين أكثر من الأهلي".

وأتم "هذا بالإضافة إلي أن إنبي يضم أكثر من عنصر مميز فضلا عن جهاز فني جديد قادر علي التعامل مع المباريات الكبيرة".

وشدد نجيب علي أهمية اللقاء بالنسبة للأهلي وضرورة حصد الثلاث نقاط لضمان البقاء على صدارة المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع