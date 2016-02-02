الهرمونات ولخبطة الأكل.. أبرز أسباب صداع الحمل

الصداع خلال فترة الحمل من أكثر الأعراض المزعجة شيوعًا، وتشكو منه نسبة ليست بقليلة من الحوامل.

وعن هذا العرض المتكرر تحدثنا الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، موضحة أن الصداع من المشكلات التى تمر بها بعض السيدات بالفعل، وبنسبة كبيرة من تعانى منذ الصغر أو الشباب وقبل الزواج من تكرار نوبات ألم الرأس لأى سبب من الأسباب، تصبح عرضة للإصابة بها بشكل كبير خلال الحمل.

أسباب صداع الحمل

الإرهاق من العوامل التى تزيد صداع الحمل

>وتابعت أخصائية أمراض النساء والتوليد حديثها، مؤكدة أن الكثير من العوامل قد تؤثر فى مدى شعور المرأة بآلام الرأس من عدمها، منها اضطرابات الطعام خلال شهور الحمل واختلافها من فترة إلى أخرى، ففى الفترة الأولى قد تعانى من تقيؤ مستمر، ولذا تزيد نسب الإصابة به وذلك نتيجة الاختلافات الجوهرية التى تحدث لكل هرمونات الحامل، مسببة لها القىء وألم الرأس والشعور بالإعياء.>وتابعت الدكتورة هدى حديثها موضحة أن احتمالية تلاشى ألم الرأس تدريجيًا مع الوصول إلى شهر الولادة، والأمر يتعلق بتغيرات الدورة الدموية وسريان الدم الذى يحدث فجأة للجسم مع بدايات الحمل، وبسبب الإرهاق الشديد والشعور بالوهن الذى تشعر به الحوامل يزيد الصداع، كذلك إذا ما تعرضت لشم نوعيات معينة من الروائح الغريبة عليها، أو الجوع المتكرر الذى تشعر به أغلب الحوامل أيضًا.