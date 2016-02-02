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ملك الأردن يغادر عمان فى زيارة عمل إلى بريطانيا وأيرلندا

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ملك الأردن يغادر عمان فى زيارة عمل إلى بريطانيا وأيرلندا ملك الأردن يغادر عمان فى زيارة عمل إلى بريطانيا وأيرلندا

>غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عمان اليوم الثلاثاء ترافقه الملكة رانيا العبدالله فى زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن ، حيث يشارك فى مؤتمر المانحين (دعم سوريا والمنطقة) بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلى المنظمات الإنسانية والإغاثية وقيادات عالمية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأن الملك عبدالله الثانى سيوجه كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يناقش عددا من الإجراءات الهادفة إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وفى مقدمتها الأردن وتمكينها من تحمل أعباء تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم.
>كما سيلتقى الملك عبدالله الثانى فى لندن عددا من القادة والمسئولين الدوليين المشاركين فى المؤتمر إضافة إلى برلمانيين وقيادات فكرية وسياسية بريطانية.

ومن لندن ، سيتوجه الملك عبدالله الثانى إلى العاصمة الإيرلندية دبلن حيث يعقد مباحثات مع الرئيس الإيرلندى مايكل هيجينز وعدد من كبار المسئولين الإيرلنديين تتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية وعلاقات التعاون بين البلدين.
>وقد أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك عبدالله الثانى.
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