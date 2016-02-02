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غداً.. انطلاق مهرجان "الجنادرية 30" بالسعودية

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غداً.. انطلاق مهرجان "الجنادرية 30" بالسعودية غداً.. انطلاق مهرجان "الجنادرية 30" بالسعودية
تنطلق غداً، الأربعاء، فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الوطنى للتراث والثقافة "الجنادرية 30" الذى تنظمه وزارة الحرس الوطنى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتحل جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف هذا العام، تحت شعار "ألمانيا بلد الأفكار... للابتكار تقاليد"، حيث يستكشف زوار المهرجان المزيد عن ألمانيا فى جناحها الخاص وسط مهرجان الجنادرية.

ويحمل المهرجان هذا العام، عدداً من الإضافات الجديدة، منها زيادة 30 ألف متر مربع من الجهة الجنوبية لعدد من الجهات الحكومية، وهى وزارة الداخلية بجميع فروعها، وقوات الأمن الخاصة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، والدفاع المدنى، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكفاءة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى مقر دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم هذا العام تخصيص مساحة إجمالية قدرها 15 ألف متر مربع لإنشاء "القرية العالمية للتسوق والترفيه" لأول مرة فى المملكة، وهى عبارة عن سوق دولى لبيع وتسويق منتجات العديد من دول العالم، وتشارك فيها المملكة العربية ، ومصر، ودول الخليج، واليمن، وتركيا، والهند، وبنجلاديش، والصين، ولبنان، وسورية، وتونس، والمغرب، ودول شرق آسيا، وباكستان، والأردن، وأفغانستان، حيث تقوم الدول بعرض وبيع العديد من منتجات الملابس، والعطور، والجلود، والإكسسوارات، وأدوات التجميل، والمواد الغذائية، ومستلزمات الأسرة، والمنزل، والمفروشات، والأثاث، وألعاب الأطفال، والمشغولات اليدوية والتراثيات.

وتضم أجنحة المعرض قسم خاص بالنساء الخليجيات، إضافة إلى وجود مدينة ألعاب وملاهى كهربائية للأطفال، إضافة إلى إقامة فعاليات يومية مثل العروض اليمنية الشعبية، والعروض الشامية، والفلكلور المصرى.

هذا، وقد خصصت إدارة المهرجان، بوابة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى توفير ثلاثين باصاً لنقل الزوار من البوابات حتى وسط المهرجان على مدار الساعة، وكذلك نقلهم للخروج من المهرجان بعد الانتهاء وذلك مساهمة فى راحتهم خصوصاً كبار السن والأطفال منهم.
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مصر 365

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