وفاة أسرة من 5أفراد بسبب حادث اختناق في البحيرة

لقي5 أفراد من اسرة واحدة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة مصرعهم، منذ قليل، إثر إصابتهم باختناق في البحيرة.

وأسفر حادث الاختناق، عن وفاة الزوج و3 من أبنائه، بينما الزوجة مازالت في حالة سيئة جدًا .

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، بوصول أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد إلى مستشفى دمنهور العام، وقد فارقوا الحياة فيما عدا الزوجة.

انتقل أفراد الأمن على الفور لمكان الحادث العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وتبين أنه أثناء قيام المتوفيين بتشغيل ماكينة تدفئة كهربائية، انتشر غاز ثانى أكسيد الكربون، مما أدى إلى إصابتهم باختناق أدى لوفاتهم، وبتوقيع الكشف الطبى عليهم، بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هو “إسفكسيا الاختناق”، وجار تحرير محضر بالواقعة.