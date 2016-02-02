وزير التجارة الروسي: مصر ستحصل علي طائرات ركاب روسية من طراز «سوخوي»

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتجية تتسم بالتعاون المشترك، وتعد نموذجًا متميزًا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة.

وأشار قابيل، خلال لقائة على قناة النيل الدولية، والذي سيذاع اليوم الساعة العاشرة مساءًا، أن ارتفاع حجم التبادل التجاري لـ. 5.4 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 2.9 ملير دولار خلال 2013، بزيادة نسبتها 86 %، مؤكدًا على أن مصر تتطلع لتكون قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل الاتفاق على إقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناه السويس.

من ناحية أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أنه من المقرر أن تحصل مصر علي طائرات ركاب روسية من طراز «سوخوي سوبرجيت».

وأوضح مانتروف، خلال لقائه الذي سيذاع اليوم الساعة الثامنة والنصف على قناة النيل الدولية، إلى أهمية توقيع مذكرة توريد 6 طائرات أخرى، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الروسية، مؤكدًا إلى أن قطاع الأعمال الروسي سيقوم بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

الجدير بالذكر، أن البرنامج من تقديم تغريد حسين وإخراج وائل الفيشاوي، ويعد ضمن مجهودات كبيرة تتم من خلال إدارة المراسلين في قناة النيل الدولية.