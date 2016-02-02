محافظ مطروح: تنظيم مسابقة بين القرى لمحو الأمية حتى نهاية يونيو المقبل

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن تنظيم مسابقة بين جميع قرى المحافظة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون بين فرع الهيئة بمطروح وإدارة تنمية القرية بالمحافظة، خلال الفترة من أول فبراير الجارى وحتى نهاية يونيه المقبل.

وقال محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم منح مكافآت مالية لأول 5 قرى يتم القضاء على الأمية بها، تشجيعًا وتحفيزاً لبذل مزيد من الجهود فى القضاء على الأمية، خاصة بعد حصول المحافظة على المركز الأول فى نسب النجاح بين المستهدفين من محو أميتهم من بين محافظات الجمهورية كإنجاز غير مسبوق.

وأضاف المحافظ أن الأمية تمثل أهم معوقات التنمية، التى تسعى الدولة إلى تحقيقها وشدد محافظ مطروح، على أهمية دور المجتمع المحلى ووسائل الإعلام والدعوة الدينية فى تحفيز وتشجيع الأهالى، على محو أميتهم بما يواكب النهضة التنموية والتعليمية التى تشهدها مطروح ويحقق الصالح العام لهم ولأسرهم.

من جانبها أكدت منال كمال، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، أن محافظ مطروح قرر صرف مكافأة مالية لكل من تمحو أمية 50 من الإناث، خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث بالمحافظة، كما سيتم تقديم جميع الخدمات التعليمية وتسليم شهادات محو الأمية وجميع إجراءات الامتحان وتسليم الشهادات مجانا.