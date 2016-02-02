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إدارة مرور طور سيناء تشن حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة

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إدارة مرور طور سيناء تشن حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة إدارة مرور طور سيناء تشن حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة
نظمت إدارة مرور طور سيناء حملة مرورية وأمنية موسعة بالعاصمة طور سيناء، بقيادة الرائد مصطفى جمال رئيس عمليات بمرور جنوب سيناء، فى إطار الخطة الأمنية الموضوعة لعودة انضباط الشارع السيناوى.

واستهدفت الحملة شارع البنوك، لضبط المخالفات المرورية ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة لسيارات السرفيس والميكروباص التى أقرتها المحافظة.

من جانبه أكد اللواء مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء، أن الحملات المرورية مستمرة سواء للمخالفات المرورية أو القبض على قائدى السيارات والمركبات الذين يقودون تحت تأثير المخدرات والكحوليات، لتحقيق الانضباط المرورى وضبط كل السلوكيات الخاطئة التى تهدد أمن وسلامة مستخدمى الطرق.

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