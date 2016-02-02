رئيس جامعة طنطا يشارك فى مبادرة الغربية بلد سياحى

شارك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا في الندوة السياحية التي عقدت بمحافظة الغربية بمبادرة إحدى الشركات السياحية تحت عنوان "الغربية محافظة سياحية".

وأشاد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بالدور الذي تقوم به جامعة طنطا في تنمية خدمة المجتمع وما تساهم به في تنشيط السياحة الداخلية، من خلال ما تسيره من رحلات تمكن أبنائها من الطلاب والعاملين التعرف على المزارات السياحية والتاريخية ببلدهم.

حضر الندوة القيادات التنفيذية بالمحافظة والأنبا فليوباتير نائباً عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.