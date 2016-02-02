بالصور.. لصوص يسرقون البوابات الحديدية بمقابر طنطا ويعبثون بجثث الموتى

شهدت مقابر الخادم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قيام عدد من اللصوص بسرقة أكثر من 20 بوابة حديدية من بوابات المقابر والعبث بجثث الموتى، مما يعرض الجثث أيضا لنهش الحيوانات الضالة.

وحرر المواطن أيمن القصبى من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، محضر بقسم ثان طنطا يحمل رقم 2866 لسنة 2016 جنح تضرر فيه من قيام عدد من اللصوص بسرقة البوابات الحديدية لمقابر الخادم والعبث بجثث الموتى.

وقال مقدم البلاغ، إن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بسرقة البوابات الحديدية الخاصة للمقابر المدفون فيها ذويهم، والعبث بالجثث وتعرض الجثث لنهش الكلاب الضالة.

وطالب المواطن الأجهزة الأمنية بتحديد هؤلاء اللصوص وإلقاء القبض عليهم خشية سرقة المزيد من بوابات المقابر.

وعلى الجانب الآخر، كلف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات تلك الوقائع وتحديد مرتكبيها لضبطهم ضم المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث ثان طنطا ومعاونوه.



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