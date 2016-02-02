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مدير أمن الإسكندرية يستعرض خدمات الشرطة التأمينية بالمحافظة

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مدير أمن الإسكندرية يستعرض خدمات الشرطة التأمينية بالمحافظة مدير أمن الإسكندرية يستعرض خدمات الشرطة التأمينية بالمحافظة
تابع اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، استعراض القوات الأمنية قدراتها على تأمين المحافظة فى أوقات العنف والشغب، وكذلك أثناء ضبط الخارجين على القانون.

وقامت العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد ناجى أنس، والرائد محمد الحلموشى، بتسجيل للعرض يبين دور الشرطة بكل تخصصاتها، من قوات الأمن المركزى والبحث الجنائى، والنجدة والحماية المدنية، والمرافق والمرور، ويظهر الفيديو كيفية التعامل مع الإرهابيين والخارجين على القانون وضبطهم، بالإضافة إلى التمارين القتالية العنيفة التى يؤدونها.

وتم استعراض دور قسم الانتشار السريع بمديرية أمن الإسكندرية، والذى يتواجد فى وشارع الإسكندرية لإحباط أى محاولة مخالفة القانون أو ارتكاب الجريمة.

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مصر 365

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