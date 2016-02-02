محافظ المنوفية أثناء جولته بقرية "بابل": "الفرد الثروة الحقيقية"

تفقد اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية يرافقه طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة تلا مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية المشتركة ووحدة طب الأسرة بقرية بابل التابعة لمركز تلا.

زار المحافظ معرض منتجات الطلبة بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية المشتركة واستمع لشرح تفصيلى من مديرة المدرسة حول الأنشطة الطلابية والتطبيقات العلمية والأنشطة الفنية التى ينفذها الطلبة، وما تقدمه المدرسة من جهود لاكتشاف المواهب ورعايتها بمعرفة متخصصين وتوفير الخامات اللازمة لهم لممارسة هوايتهم الفنية والرياضية وتفقد مكتبة المدرسة واستمع إلى شرح من أمينة المكتبة حول الكتب المتاحة ودور المكتبة فى تنمية قدرات الطلبة لزيادة إقبالهم على القراءة وتحفيزهم على الإطلاع.

كما التقى عبد الباسط أثناء زيارته لوحدة صحة الأسرة بقرية بابل بعدد من الأطباء والمرضى واستمع إلى طلباتهم وشدد على حسن معاملة المرضى وتوفير كافة الأدوية بصيدلية الوحدة.

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