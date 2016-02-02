أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السجن 6 أشهر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق

Google+ Print
السجن 6 أشهر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق السجن 6 أشهر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي الأسبق

قضت محكمة الصلح في القدس بالسجن 6 أشهر لرئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن الحكم جاء في إطار تسوية بعد اعترافه بمخالفتين في القضايا المنسوبة إليه، وفرضت المحكمة أيضًا غرامة 50 ألف شيكل إلى جانب السجن.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أولمرت بالتهم المنسوبة إليه.

وكانت المحكمة حكمت بالسجن لمدة عام ونصف على أولمرت، بتهمة تلقى رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل، على خلفية اتهامه بقضية الفساد المرتبطة ببلدية القدس والمعروفة باسم “هوليلاند”.

وجاء هذا الحكم في أعقاب قبول المحكمة الاستئناف الذي قدمه إيهود أولمرت، وقامت بتخفيف العقوبة الصادرة ضده عام 2014 من ست سنوات إلى سنة ونصف السنة، حيث قامت بتبرئة “أولمرت” من تهمة تلقى رشوة بمبلغ 500 ألف شيكل، لعدم توفر الأدلة، واكتفت بقضية تلقى رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل لثبوت الإدانة عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا