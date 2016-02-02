توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وروسيا بقطاعات التمويل والنقل والصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مصر وروسيا لعدد من اتفاقيات التعاون في المجال الاقتصادي في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي استضافتها القاهرة علي مدي 3 أيام.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي دينيس مانتوروف، إن الاتفاقيات تشمل اتفاق إنشاء منطقة صناعية روسية علي مساحة مليوني متر مربع بشرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس، إلى جانب اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وكل من بنكي الأهلي ومصر لتوفير آليات تمويل للمشروعات المزمع إنشاؤها بالمنطقة الصناعية الروسية، بجانب مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني لاستيراد 4 طائرات طراز سخوي جيت بجانب 6 طائرات أخرى تعاقدت عليها إحدى الشركات الخاصة المصرية التي تعمل في مجال النقل الداخلي.

وأضاف الوزير أن الاتفاقيات تشمل أيضًا الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة بالبلدين مما يسهم في سهولة انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا، لافتا إلى أن الجانب الروسي أشاد بجهود الحكومة المصرية للسماح بدخول الشركات الروسية في المناقصات المصرية المختلفة، كما أكد الجانبان على الجهود المشتركة للبدء في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والتجمع الاقتصادي الأورواسيوي والذي يضم بجانب روسيا الاتحادية روسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقرغيستان.

وأوضح الوزير أن مصر طلبت خلال الاجتماع الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة لاستيراد قمح روسي بجانب منحنا أسعارًا تفضيلية، لافتا الى تضمن محضر اجتماع اللجنة والذي وقعه الجانبان لنحو 15 مجالا للتعاون المشترك فمثلا في مجال التعاون الصناعي تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية، بجانب التعاون بين البلدين لتحديث المصانع العامة التي تم إنشاؤها في الحقبة السوفيتية، حيث تم الاتفاق علي البدء بتحديث مصنع الحديد والصلب وبعض المناجم التابعة للمصنع.

وأشار الوزير الي انه تم الاتفاق علي التعاون في مجال الاستثمار علي تفعيل مذكرتي التفاهم السابق توقيعهما بين وزارتي الاستثمار والتنمية الاقتصادية الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي حيث تم عرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات الطاقة من غاز وبترول، حيث وجهت مصر الدعوة للشركات الروسية للمشاركة في مناقصات قطاع البترول وايضا المشاركة في مشروعات البتروكيماويات والتكرير بجانب بعض المشروعات الصناعية الاخري مثل تصنيع معدات وآلات صناعية ومواد بناء وأدوية وأمصال، حيث طلب الجانب المصري دراسة تمويل روسيا لإقامة مصنعين لانتاج المستلزمات الطبية والثاني إنتاج المواد الصيدلانية الخام بالاضافة الي تسهيل تسجيل الدواء المصري في السوق الروسية.

وفي مجال الاتصالات اوضح قابيل انه تم الاتفاق علي دراسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الاتصالات والخدمات البريدية والسماح بدخول شركات روسية متخصصة في خدمات التعهيد وسيتم استكمال الدراسة خلال زيارة وزير الاتصالات الروسي لمصر والجاري تحديد موعدها.

وفي مجال الري أوضح الوزير أنه تم الاتفاق علي تطوير انظمة الري وتقوية وحماية السد العالي والتعاون في مجال المياه الجوفية، وفي الزراعة تم الاتفاق علي ايجاد آليات تواصل بين سلطات الحجر الزراعي والبيطري في البلدين وبصورة مباشرة لتيسير عمليات التبادل التجاري، حيث ينتظر توقيع اتفاق في هذا المجال خلال 3 اشهر، بالاضافة الي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2014 والخاصة بالحجر البيطري الي جانب تبادل المعلومات لتطوير مراكز البحوث لمجال المزارع السمكية والحجر البيطري.

وفي الكهرباء والطاقة المتجددة تم الاتفاق علي الاسراع في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الصناعة الروسي صباح اليوم.

أ ش أ