منتدى المرأة العالمي يعلن عن برنامجه و المشاركين في فعالياته

أعلنت "مؤسسة دبي للمرأة" و"منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع" اليوم عن قائمة المتحدثين والشركاء والبرنامج الكامل للمنتدى الذي سيقام يومي 23 و24 فبراير في فندق مدينة جميرا في دبي؛ تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

ويتضمن "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 والذي سيقام تحت شعار "لنبتكر"، مجموعة من الجلسات النقاشية التفاعلية والجلسات الرئيسية، ستشارك فيها كوكبة من أهم الشخصيات وأكثرها تأثيراً على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب استضافته لمجموعة كبيرة من ورش العمل المتميزة من خلال معرض "الديسكفري" الذي سيشكل مساحة فريدة للإبداع والابتكار.

وتتناول جلسات المنتدى التي صممت استناداً إلى محاور المنتدى الرئيسية الخمسة والتي تشمل الإنجاز والإبداع والعطاء والطاقة والاستدامة، مجموعة واسعة من المواضيع التي شكلت لحظات حاسمة في الحياة المهنية والشخصية للمتحدثين، وماهية العلاقة بين التفكير الإبداعي والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في تحديد ملامح مدن المستقبل وكيفية خلق أثر اجتماعي طويل الأمد، إلى جانب كيفية تصحيح الصورة النمطية عن المرأة العربية.

وسيتيح معرض "الديسكفري" ضمن "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على بعضهم البعض، مشاركة أفكارهم، التعلم من تجاربهم وإلهام بعضهم البعض، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، حيث سيستند على الموضوعات التي سنناقشها خلال الجلسات الرئيسية للمنتدى والتي ستشجع التفكير الإبداعي في مختلف القطاعات من خلال عدد من المحاور المبتكرة التي سيتناولها شركاء "منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016.

و قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: "سيشكل منتدى المرأة العالمي" في دبي 2016 حدثاً متميزاً ليس فقط لإمارة دبي بل لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية ككل. ونؤمن بأن تنظيم هذا المنتدى في دبي سيشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي، وفرصة استثنائية للتحاور مع أهم القيادات النسائية الملهمة ولبناء شبكات عالمية لتعزيز مساهمة النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجمع 2000 مشارك ومتحدث من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وسنسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على قدرات وإنجازات المرأة العربية التي تمكنت من تحقيق نجاحات رائعة وعديدة في مختلف المجالات؛ كما سنناقش مستوى مشاركة ومساهملة المرأة في عالم الأعمال والتنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية على المستوى العالمي والنتائج المحققة في مجالات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات. وسيشكل المنتدى أيضاً خطوة مهمة في مجال تعزيز صورة المرأة العربية على المستوى العالمي وتغيير الصورة النمطية السائدة.

وأضافت صالح: "إنه فخر كبير لمؤسسة دبي للمرأة أن تستضيف وبالتعاون مع ’منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع‘ ’منتدى المرأة العالمي‘ دبي 2016 والذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأود أن أتوجه بخالص الشكر للجهات الراعية لهذا المنتدى على مساهمتهم في تنظيم هذا الحدث العالمي المرموق".