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الجونة لـ في الجول: اتحاد الكرة ' المتلاعب ' يتحدانا.. والشامي مخطئ من البداية

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الجونة لـ في الجول: اتحاد الكرة ' المتلاعب ' يتحدانا.. والشامي مخطئ من البداية الجونة لـ في الجول: اتحاد الكرة ' المتلاعب ' يتحدانا.. والشامي مخطئ من البداية

قال أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة إن ناديه في انتظار تقرير المحامي الخاص بالنادي بخصوص رفض المحكمة الرياضية التظلم الذي تقدم به ضد قرار اتحاد الكرة بهبوطه للممتاز ب.

ولجأ الجونة إلى المحكمة الرياضية من أجل إنصافه بعد رفض الاتحاد المصري شكواه ضد فريق الداخلية، وقرر هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وكان الجونة قد تقدم بشكوى ضد مشاركة غير قانونية -بحسب وصفهم- للاعب من الداخلية. مما جعل الفريق الساحلي يطالب بهبوط فريق الداخلية الذي احتل الترتيب 12 برصيد 49 نقطة.

وقرر اتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجاري هبوط الجونة ورفض الشكوى التي تقدم بها.

وأضاف الصحيفي لـFilGoal.com "اتحاد الكرة تلاعب في القضية، وأخفى أوراق كثيرة".

وأكد "عضو مجلس الإدارة محمود الشامي حكم بهبوط الجونة وكان مخطئ، الجبلاية تتحدانا".

وأتم "هم يعاملونا بأسلوب لا يليق، برغم الخدمات الكثيرة التي قدمناها لهم من توفير لملعبنا على سبيل المثال".

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