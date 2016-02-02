مدرب الأهلي - هل يكون الحسم اليوم

يعقد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جلسة مع طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة وعصام سراج رئيس لجنة التعاقدات اليوم الثلاثاء، في إطار السعي لحسم اسم المدير الفني الجديد.

ودخل زمرة المرشحين لتدريب الأهلي مديران فنيان ألمانيان شهيران، هما فيليكس ماجات وبيرند شوستر.

ومن المتوقع، أن ينهي الأهلي اتفاقه مع مدربه الجديد خلال الأسبوع الجاري، والذي أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com على أنه سيكون اسما عالميا يليق بنادي القرن. ( اقرأ التفاصيل )

وعلم FilGoal.com أن جلسة اليوم قد تشهد حسم اسم المدير الفني الجديد، والإعلان عنه رسميا.

ولايزال الأهلي يسعى لفتح باب جديد من المفاوضات مع الألماني بيرند شوستر، والذي اعتذر عن عدم قيادة الفريق لظروف أسرية. ( اقرأ تفاصيل اعتذار شوستر )

أما ماجات، فدخلت المفاوضات مع المدرب الألماني شوطا جديدا حيث يتفق النادي معه على التفاصيل الأخيرة لإتمام التعاقد.

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وعلم FilGoal.com أن جهاز ماجات (تعرف عليه أكثر) سيضم مساعدين يختارهما بنفسه، وسيتقاضى الثلاثي مليون و500 ألف يورو سنويا- ما يقارب 13 مليون جنيه مصري.

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