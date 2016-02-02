تعرف على العلاقة بين البروستاتا وآلام الظهر

أسباب البروستاتا

البروستاتا وتضخم غدتها، من المشكلات الشائعة، ولها الكثير من الأسباب والأعراض وطرق العلاج، ولا يمكن حصرها فى فئة عمرية بعينها، بل إنها تهدد كل الرجال.>ولكن هل هناك علاقة بين الإصابة بالبروستاتا والشعور بآلام فى مناطق معينة من جسم الرجل؟! كالظهر على سبيل المثال؟

الدكتور محمد عبده أخصائى الذكورة، أوضح أن البروستاتا لها الكثير من الأسباب، وخاصة لمن يعتمد من الرجال على نمط جنسى غير صحى بممارسة العادة السرية منذ سن مبكرة، وكذلك الإفراط فى الإثارة الجنسية دون التفريغ المناسب، كذلك الإسراف فى ممارسة الجماع بعد الزواج أو تقليله، أيضا يمكن اعتبار بعض الأطعمة الدسمة وغير الصحية وشرب الخمور والتدخين من أبرز العوامل التى تقلل من عمر سلامتها.

علاقة البروستاتا بآلام الظهر

>وعن ارتباطها بآلام الظهر المزمنة لدى بعض الرجال، فيوضح الدكتور محمد أنه فى بعض حالات الإصابة بأمراض البروستاتا، خاصة الالتهاب الشديد والحاد، يعانى بالفعل المريض من آلام مبرحة ومستمرة فى الظهر، ويصحب كثير من الحالات آلام شديدة فى عظم الحوض، نتيجة التضخم والالتهاب فيها، والذى يؤثر على سلامة العظام، لذا إذا كنت ممن يعانون من آلام أسفل الظهر وبداية عظم المؤخرة مع الحوض باستمرار ولديك مشكلات فى التبول بالألم أو صعوبة نزول البول بشكل عام فعليك فحص البروستاتا لدى مختص ذكورة وتناسلية.