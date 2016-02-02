مش زى الرجالة.. دراسة بريطانية تكشف أسباب صعوبة تخلص النساء من الوزن

كثير من النساء حول العالم يعيشن فى صراع يومى لمكافحة زيادة الوزن والتخلص من السمنة وكأنه صراع لا ينتهى من اتباع نظام غذائى وممارسة التمارين الرياضية.

لكن دراسة جديدة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "ديلى تيليجراف" البريطانية، كشفت عن سبب صعوبة الإناث فى إنقاص وزنهم مقارنة بالرجال، حيث يقول الباحثون إن الهرمونات المسئولة عن تنظيم الشهية والنشاط البدنى والطاقة تختلف بين الجنسين.

وأوضح الباحثون من جامعة كامبريدج وجامعة ميشيجان، أن زيادة الوزن تختلف بين الجنسين اعتمادا على النشاط البدنى واستهلاك الطاقة.

ووفقاً للدراسة، قال الباحثون إن زيادة الوزن هى عامل خطر وتسبب الكثير من المشاكل الصحية، بما فى ذلك السكر وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، حيث إن السمنة ومرض السكر يكلفان بريطانيا 5 بلايين دولار سنوياً.

ووجد الباحثون بقيادة أستاذ دكتور ورا هيزلر، من معهد رويت للتغذية والصحة فى جامعة أبردين، أن هناك جزءا من الدماغ يسمى “POMC” له تأثير كبير على استخدام السعرات الحرارية التى نتناولها، وهى المسئولة عن تنظيم الشهية والنشاط البدنى، ووزن الجسم وتكون بنسب مختلفة بين الذكور والإناث.