سقوط 3 قذائف هاون على محطة كهرباء شمال بنغازى

أكد مدير مكتب الإعلام فى الشركة العامة للكهرباء فى بنغازى جبريل شعيتير بليبيا، سقوط ثلاث قذائف هاون الثلاثاء، داخل محطة كهرباء شمال بنغازى دون وقوع أضرار بشرية.

وقال شعيتير، فى تصريح صحفى الثلاثاء، أن سقوط القذائف تزامن مع عمل فرق الصيانة داخل المحطة على إصلاح الأضرار جراء القصف الأخير على المحطة.

وأضاف مدير مكتب الإعلام فى الشركة العامة للكهرباء بنغازى أن فرق الصيانة أوقفت العمل خوفاً على حياة العاملين.

يشار إلى أن محطة شمال بنغازى تعرضت لأضرار مادية نتيجة القصف المتعمد من قبل المليشيات الإرهابية المتمركزة فى منطقة الصابرى خلال الشهر الجارى.

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