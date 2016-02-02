صور| بدء أعمال مؤتمر «البحث العلمي وتنمية الثروة الحيوانية» بالغردقة

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر، “للبحث العلمي وتنمية الثروة الحيوانية” بمدينة الغردقة، والذي تنظمه الجمعية المصرية لأمراض الماشية بالتعاون مع كلية الطب البيطري، جامعة أسيوط.

ويشهد المؤتمر خلال أيامه الثلاثة جلسات علمية متخصصة في تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البحث العلمي المتطور إلى جانب إقامة حلقات حوار ومناقشات للتوصل إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى إضافة جديدة لدعم تنمية الثروة الحيوانية، في إطار نقل التكنولوجيا الحديثة لمختلف مواقع الإنتاج في مصر.

ودار موضوع الجلسة الافتتاحية حول «التشخيص الحقلي والمقارن لأورام سطح الجسم في الحيوانات الأليفة»، وتتناول الجلسة العلمية الثانية الأمراض المعدية والباثولوجيا، وتدور حلقة النقاش في الجلسة الختامية حول طب وصحة الحيوان.