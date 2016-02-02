روسيا: لا أساس لتدخل الناتو في ادعاء تركيا خرق مجالها الجوي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن تركيا لم تقدم حتى الآن أي معلومات حول الخرق المزعوم لأجوائها من قبل مقاتلة “سو-34″ الروسية، مؤكدة عدم وجود أي أساس لتدخل الناتو في هذه القضية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مدير قسم التعاون الأوروبي التابع للخارجية الروسية أندريه كيلين، قوله “إنه لا يوجد أي أساس لقيام حلف الناتو بتسوية الخلاف بشأن الخرق المزعوم”.

وأشار كيلين إلى أنه لا يوجد مفهوم “المجال الجوي للناتو”، بل يوجد مفهوم المجال الجوي السيادي لكل بلد بمفرده .. مضيفا أن أنقرة أكدت في الخريف الماضي أن خرق أجوائها لا يخص الناتو.

وتعهد الدبلوماسي الروسي بالنظر في أي معلومات بشأن الانتهاك المزعوم للأجواء التركية في حال ورودها.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت، السبت الماضي، أن “مقاتلة من طراز سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية انتهكت الأجواء التركية، إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت ذلك وأكدت عدم حدوث أي خروقات للمجال الجوي التركي من قبل سلاح الجو الروسي الموجود في سوريا.

أ ش أ