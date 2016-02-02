الوادي الجديد تنظم حفل تكريم لقدامي العاملين ورواد العمل الزراعي‎

شارك اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، في حفل تكريم المهندسين وقدامي العاملين ورواد العمل الزراعي بالمحافظة، بحضور لفيف من التنفيذيين، وأهالي المكرمين، وذلك بمقر نقابة المهن الزراعية بالخارجة.

وكرم عشماوي مئة مهندس ومشرف وقيادات سابقة وقدامي العاملين ورواد العمل الزراعي بالمحافظة، وكان التكريم عبارة عن شهادات تقدير ودروع وهدايا مادية.

وأكد عشماوي خلال كلمته بالاحتفال بأن هذا التكريم يأتي عرفانا بالجميل، لجهدهم المبذول وتفانيهم في عملهم أثناء خدمتهم وتشجيع الزملاء الحاليين ببذل المزيد من العمل في الارتقاء بالقطاع الزراعي علي أرض المحافظة.