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الأمين العام لـ"النواب": أعضاء البرلمان بدأوا صرف الجزء الأول من راتب يناير

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الأمين العام لـ"النواب": أعضاء البرلمان بدأوا صرف الجزء الأول من راتب يناير الأمين العام لـ"النواب": أعضاء البرلمان بدأوا صرف الجزء الأول من راتب يناير
قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن أعضاء البرلمان بدءوا بالفعل فى صرف الجزء الأول من الراتب وهو مكافأة بداية دور الانعقاد وقدرها 5000 جنيه.

وأوضح سعد فى تصريحه لـ"اليوم السابع" اليوم، الثلاثاء، أن المستحق الذى يحصل عليه النواب أيضا هو 5000 جنيه التى أقرها الدستور، إلا أن هذا المبلغ يتم خصم منه الضرائب والمقدرة بـ20% من المبلغ أى أن النائب يحصل على 4000 فقط، ليصبح إجمالى ما يحصل علية النائب فى الجزء الأول من الراتب هو 4500 جنيه.

وأشار سعد إلى أن الجزء الثانى من الراتب، الذى يتم حسابه الآن يتمثل فى بدل الجلسات واللجان المؤقتة التى عقدت لحين تشكيل اللجان، بالإضافة إلى بدل الانتقالات والإقامه لمن خارج القاهرة الكبرى وهو ما يجعل راتب كل نائب مختلف عن الآخر.

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