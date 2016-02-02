مصرع أب وأبنائه الثلاثة باختناق بسبب مدفأة كهربائية فى البحيرة

شهدت قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حادثة مأساوية راح ضحيتها، أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، إثر إصابتهم باختناق فى البحيرة، فتوفى الزوج و3 من أبنائه، بينما الزوجة مازالت فى حالة سيئة جدا .

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، بوصول أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد إلى مستشفى دمنهور العام، وقد فارقوا الحياة فيما عدا الزوجة .

انتقل على الفور لمكان الحادث العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وتبين أنه أثناء قيام المتوفيين بتشغيل ماكينة تدفئة كهربائية، انتشر غاز ثانى أكسيد الكربون، مما أدى إلى إصابتهم باختناق أدى لوفاتهم.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهم، بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الاختناق"، وجارى تحرير محضر بالواقعة.